Благовещенск, , 05:07 — REGNUM Границы ТОР «Приамурская» будут расширены для реализации проекта по строительству трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхе (КНР), которая входит в «Золотую милю», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

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Эта трансграничная канатная дорога станет первой в мире и соединит города России и Китая, находящиеся на противоположных берегах Амура на расстоянии 750 метров.

«Канатная дорога — это уникальный проект, который мы начали на границе. Он включает в себя две составляющие — канатную дорогу, которая будет работать по маятниковому принципу, и терминалы», — отметил на заседании наблюдательного совета ТОР «Приамурская» губернатор Приамурья Василий Орлов.

В проект «Золотая миля» вошли берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур, реконструкция центральной площади Благовещенска, комплексная застройка территории прилегающей к набережной реки Зея, а также строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) «Южная» в Сахалинской области. Согласно изменениям, в границы ТОР войдёт участок на территории Южно-Сахалинска, где планируется построить логистический центр.