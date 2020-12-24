Нинбо, Китай, , 03:17 — REGNUM Самый загруженный морской порт Китая Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая обеспечил годовой контейнерный оборот более 28 млн двадцатифутовых эквивалентов впервые в истории, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Таким образом, порт стал одним из трех портов во всем мире, оборот которого превысил указанный показатель. Порты Сингапура и китайского Шанхая также превысили данную отметку, сообщили в компании Ningbo Zhoushan Port Company Limited.

На конец ноября порт Нинбо-Чжоушань имел в общей сложности 257 действующих маршрутов, что также является историческим максимумом. Морской железнодорожный и транспорт связывает порт железной дорогой с прочими частями Китая и другими странами. В настоящее время порт имеет 17 железнодорожных маршрутов, связывающих его с городами в 15 регионах Китая.

Внешняя торговля Чжэцзяна в этом году росла быстро, что отчасти способствовало увеличению контейнерных перевозок порта, сказал предсавитель Ningbo Zhoushan Port Company Limited Хэ Цзе.

За первые 11 месяцев этого года импорт и экспорт Чжэцзяна вырос на 10,3% в годовом исчислении до 3,06 трлн юаней (около $467 млрд), свидетельствуют таможенные данные.

В 2019 году грузооборот порта Нинбо-Чжоушань превысил 1,1 млрд тонн, занимая первое место в мире в течение 11 лет подряд, согласно официальной статистике.