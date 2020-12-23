Москва, , 22:07 — REGNUM По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Генеральный директор ООО «ЮниЗоо», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Дмитрий Бавинов назначен членом совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Дмитрий Бавинов Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Комментируя свое назначение, суперфиналист отметил, что для него это возможность продвигать идею важности обратной связи от предпринимателей, её простоты и доступности, цифровизацию государственных услуг для бизнеса и внедрение показателей эффективности существующих мер поддержки.

«Для развития в сфере малого и среднего предпринимательства в России запущено много проектов: это специальный налоговый режим самозанятых, офис «Мой бизнес», гарантийное кредитование. Новые вызовы, такие как кризисные или всеобщая диджитализация, требуют корректировки существующих решений или поиска новых. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь достижению этих целей», — заключил новый член совета директоров Корпорации МСП.

Дмитрий Бавинов родился 3 апреля 1988 года в Москве. Окончил в 2010 году Московский Физико-Технический Институт. В 2007 году начал карьеру с работы инженером-стажером в Silicon Storage Technology (Сан-Хосе, США). С 2007 — 2008 гг. был основателем и генеральным директором компании по оказанию маркетинговых, рекламных и информационных услуг различного рода Iren Globus. С 2008 — 2013 гг. работал директором по маркетингу в Группе компаний «Еторг», одном из крупнейших поставщиков полиграфического оборудования. С июня 2013 года Дмитрий стал основателем и генеральным директором ООО «ЮниЗоо», одного из лидирующих ритейлеров в сфере товаров для животных. В 2020 году Дмитрий Бавинов стал суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России».

«Мой вектор на новой должности — это достижение целей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», среди которых — рост доли ВВП до 32% от данного сектора, популяризация предпринимательства и рост числа занятых. Я планирую сосредоточиться на вопросах важности обратной связи от предпринимателей и вовлечения их в процесс преобразований, модернизации показателей эффективности существующих систем поддержки, а также продолжении цифровизации всех существующиих госуслуг и сервисов для предпринимателей. Намерен также повысить личную эффективность, ведь теперь помимо собственного бизнеса и ответственности перед своими сотрудниками, буду нести ответственность и перед страной. Нужно находить дополнительное время в сутках, чтобы эффективно и во благо им распоряжаться», — рассказал Дмитрий Бавинов.

После конкурса «Лидеры России» наставником Дмитрия стал Министр экономического развития России Максим Решетников.

«Я практически всю свою жизнь, занимался предпринимательством. Конкурс дал мне новые вызовы и встряхнул, позволил посмотреть на свою и жизнь страны с другого угла, дал возможность познакомиться и поработать с прекрасными людьми. Безусловно, одна из главных побед — получение такого наставника, как Максим Решетников, который поверил в меня. Постараюсь оправдать возложенные им и председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным надежды», — рассказал суперфиналист конкурса «Лидеры России».

По словам Дмитрия, его волнуют вопросы экологии и экономии времени, и для тех, кто проживает в мегаполисах, в частности в Москве, остро стоит проблема автомобильного трафика — он отрицательно бьет, как по экологии города, так и по эффективности проживаемого времени.

«У многих людей после 5−10 лет проживания в мегаполисе развиваются аллергические заболевания, а сотни часов в году тратятся впустую, поэтому мой социальный проект состоял в дополнительной агитации людей отказываться от собственного транспорта в пользу общественного, хотя бы на какие-то определенные дни. Надеюсь, что какой-то небольшой вклад я внес в решение этой задачи», — отметил новый член совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».