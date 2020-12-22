Бутурлинский район, , 22:46 — REGNUM В посёлке Бутурлино на территории Нижегородской области с 16 января введён режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с проблемами вывоза жидких бытовых отходов. Сточные воды пока сливаются без очистки на специально выделенный участок рядом с поселком, поскольку ни одна из очистных компаний не готова их вывозить.

Режим ЧС введён сроком до 16 января, сообщает портал nn.ru, планировалось, что до этого времени отходы будут свозиться на отведенный участок.

По словам главы поселковой администрации Ивана Мешкова, режим ЧС будут снят «в ближайшее время». Однако точную дату власти пока не называют.

«Мы участвуем в региональной программе «Чистая Волга». Сейчас у нас готовятся к пуску очистные сооружения, которые в ближайшее время должны запуститься», — сказал Мешков, уточнив, что готовность очистных сооружений составляет 99,9%. Приём жидких отходов начнется в ближайшее время.

Отметим, очистные сооружения принадлежат ООО «Бутурлинский водоканал». Согласно постановлению о введении ЧС в поселке, именно эта компания на период действия особого режима ответственна за организацию работы по вывозу ЖБО на выделенный для этого участок. Площадь участка составляет 3,8 тыс. кв метров.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству очистных сооружений в Бутурлино начались в ноябре 2019 года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги». Стоимость работ составляет 166 млн рублей.

В мае текущего года начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Дмитрий Парилов говорил, что при проведении строительных работ есть «некоторые отставания от графика», однако задачу по запуску объекта в срок намеревались выполнить. К концу августа должны были закончиться строительно-монтажные работы, к октябрю — пусконаладочные. После этого объект должен был быть введён в эксплуатацию.