Москва, , 15:17 — REGNUM В 2021 году судьба ипотечного рынка России во многом будет зависеть от того, будет ли пролонгирована льготная программа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в ноябре 2020 года средняя сумма ипотечных кредитов оказалась на 12% больше, чем в ноябре 2019 года.

«Ключевым фактором роста средней суммы ипотечного кредита выступает низкая ставка. Программа господдержки привлекает население на ипотечный рынок, — сказал Алиев. — В 2021 году многое будет зависеть от того, будет ли пролонгирована льготная программа. Считаю, что резкого роста средней суммы по ипотечному кредиту не будет. Это связано с тем, что ЦБ настороженно смотрит на ажиотажный спрос на ипотеку и может внести корректировки в программу, что ограничит рост средней суммы по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что власти РФ должны принять меры к тому, чтобы застройщики активнее возводили жилье не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

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