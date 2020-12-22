Москва, , 15:16 — REGNUM 27 декабря 2020 года компания «Российские железные дороги» в тестовом режиме запускает робота-дезинфектора в Нерюнгри. Об этом сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.

В данный момент идет подготовительная работа — наладка оборудования, изучение станции, обучение сотрудников РЖД.

Пробный запуск робота продлится до 7 февраля. За это время будут изучены и устранены слабые стороны оборудования. После тестирования и исправления неполадок будет организована массовая закупка роботов-дезинфекторов во все вокзалы РЖД Дальневосточного Федерального округа, ориентировочно в апреле 2021 года.

Робот-дезинфектор VeDroid Foton создан инженерами Арктического инновационного центра СВФУ, прошел апробацию в организациях города Якутска (поликлинике №1, Саха-Политехническом лицее, Перинатальном центре, также в торговом центре «Айгуль»).

Основатель и разработчик VeDroid Foton, резидент Арктического инновационного центра СВФУ и Технопарка «Якутия» Николай Потапов прокомментировал пилотный запуск робота-дезинфектора и рассказал об особенностях устройства:

«Наш проект — это коллаборация изобретателей, разработчиков, ученых Арктического инновационного центра СВФУ и Технопарка «Якутия». Все разработчики робота-дезинфектора — из города Якутска. Основной разработчик и автор всей инженерной конструкции — инженер-изобретатель, выпускник Физико-технического института СВФУ Филиппов Иван. Иван стажировался в американской компании в Индии, затем вернулся в СВФУ и возглавил Лабораторию «Механотроника». Второй член команды — Шадрин Федот — главный программист, автор программного обеспечения и кода робота, отвечающего за взаимодействие между механическими узлами, двигателями, аккумуляторами и лазерным зрением.

Робот обеззараживает воздух в помещении за счет кварцевых ламп. У устройства есть 2 модуля: рециркулятор и кварцевый модуль. Рециркулятор воздуха используется для дезинфекции воздуха в помещении, где находятся люди, а в ночное время, когда нужно произвести активную дезинфекцию, включаются кварцевые лампы для уничтожения бактерий с помощью кварцевого ультрафиолетового облучения. Оператор, который контролирует робота, должен носить защитные очки.

В разработке использованы отечественные материалы: аккумуляторы, внешний корпус, стальная рама, провода, электроника — это все делается в городе Якутске на территории технопарка «Якутия». Некоторые материалы были доставлены из Китая (лазерные радары, точное измерительное оборудование и др.). Программное обеспечение разработано Федотом Шадриным совместно с программистами из Якутска. В разработке используются технологии 3-D моделирования, распознавания препятствий в режиме онлайн и ряд других технологий. Из элементов импортозамещения можно отметить, например, собственные драйвера управления.

Стоимость робота-дезинфектора составляет 300 тысяч рублей. Один робот-дезинфектор, работающий в течение трех часов охватывает в 3 тысячи квадратных метров и способен окупить до 20 рециркуляторов стационарного типа. Срок окупаемости устройства для клининговой компании составит от шести месяцев до года».