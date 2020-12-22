Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Сенат Конгресса США принял проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции в размере $900 млрд. Ранее эти документы одобрила палата представителей.

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Ожидается, что уже в ближайшее время проект главного финансового документа подпишет президент США Дональд Трамп.

Уточняется, что пакет помощи включает пособия по безработице, выплаты физическим лицам в размере $600 на каждого взрослого и ребёнка, а также меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено $325 млрд, авиакомпаниям — $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря американские законодатели смогли преодолеть продолжавшиеся несколько месяцев разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны между республиканцами и демократами. Одобренный нижней палатой законопроект предусматривает выделение более $900 млрд для поддержки экономики в период вызванного пандемией кризиса.

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Свою поддержку законопроекту, в особенности в его части, касающейся прямых выплат, высказал действующий президент США Дональд Трамп. В ночь на 21 декабря он опубликовал в своём Twitter призыв к Конгрессу завершить работу по экстренным мерам стимулирования экономики США в связи с пандемией COVID-19.