Йошкар-Ола, , 21:33 — REGNUM По состоянию на 18 декабря, федеральные средства, выделенные на реализацию мероприятий индивидуальной программы развития республики освоены на 86,4%. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев в ходе видеосовещания, которое провел министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В рамках программы в 2020 году должны быть реализовано 10 мероприятий, только по пяти из них предусмотрено финансирование. На 100% освоены средства, выделенные на два мероприятия.

«Все будет исполнено на 100%, готов ответить детально. Единственное, что не удастся исполнить, это остаток 4,4 млн рублей в связи с невозможностью в настоящее время проведения гидрологических и инженерно-изыскательских работ «с воды». Речь идет о строительстве причала», — пояснил Евстифеев. Однако он заверил, что вопрос проработан с Минтрансом средства вернутся в 2021 году и будут освоены до 1 сентября.

Также сейчас проведены торги и выбран подрядчик основного объекта программы на будущий год — родильный дом в городе Волжске.

«По Марий Эл проблем нет. С регионом находимся в постоянном контакте. Ситуацию мониторим регулярно», — заключил замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл, которая рассчитана до 2024 года, потребуется около 12 млрд рублей, из них 5 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Остальной объём финансирования будет обеспечен за счёт внебюджетных источников.

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