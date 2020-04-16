Йошкар-Ола, , 21:15 — REGNUM На реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл, которая рассчитана до 2024 года, потребуется около 12 млрд рублей, из них 5 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Остальной объём финансирования будет обеспечен за счёт внебюджетных источников.

В рамках программы 450 млн рублей направят на создание регионального фонда развития промышленности. Около 1,5 млрд рублей будет выделено на комплексное обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры: модернизация объектов водо‑ и теплоснабжения и водоотведения, а также оснащение предприятий специализированной коммунальной техникой.

Более 1,208 млрд рублей пойдёт на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. К 2024 году ожидается, что объём производства молока в республике увеличится на 10 тыс. тонн, инкубационного яйца — до 20,5 млн штук в год. На сельхозпроизводствах будет создано 330 новых рабочих мест.

500 млн рублей направят на развитие заречной части Йошкар-Олы: на строительство детских садов, объектов дорожной и транспортной инфраструктуры, возведение 74 тыс. кв метров жилья. 450,7 млн рублей запланировано на строительство здания родильного отделения центральной городской больницы Волжска.

Для развития туристического бизнеса планируется реконструировать аэропорт Йошкар-Олы, что позволит расширить географию полётов, а также начать строительство причала на Волге в Козьмодемьянске.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень регионов с низкими показателями развития был утверждён предыдущим составом правительства России в июне 2019 года. Вместе с Марий Эл в перечень входят Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Чувашия, Псковская область, Алтайский край, Калмыкия и Республика Алтай.

Каждый из этих регионов разрабатывает индивидуальную программу развития, на реализацию которой каждый из субъектов получит по 5 млрд рублей. По итогам успешной реализации программы Марий Эл может получить дополнительно до 5 млрд рублей в период с 2024 до 2027 года.

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