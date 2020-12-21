Москва, , 16:12 — REGNUM В России никто не поддерживает малый и средний бизнес, но при этом власти страны ждут скорого восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил член федерального политсовета Партии Роста, управляющий партнёр К5 Инвестиционной группы Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика России вернётся к восстановлению весной 2021 года.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких инструментов для качественного восстановления роста экономики мы пока не услышали и не увидели. Если они есть, то пусть их опубликуют на том же сайте Центрального банка. Это я обращаюсь к Эльвире Набиуллиной, — сказал Тарасов. — Что касается состояния нашей экономики, то она еще очень сильно зависит от цены барреля нефти на международном рынке. А поэтому верить в оптимистичные прогнозы чиновников, которые стремятся сделать хорошее лицо при плохой игре, я бы не стал. Чтоб из пессимистичных минус 3,6% выйти в оптимистичный плюс, нужно качественно что-то изменить, а на сегодняшний день мы не видим ни безналогового режима для малых и средних предприятий, ни беспроцентных кредитов для МСП, ни аренды государственной собственности по нулевым ставкам для бизнеса. Никто нас не поддерживает».

Как заметил Тарасов, похоже, все забыли, что «бизнес — это про сервис, про услуги, про людей, в конце концов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что падение платежеспособного спроса не позволит экономике РФ быстро восстановиться до уровня начала 2020 года.

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