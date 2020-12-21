Сеул, 21 декабря 2020, 15:55 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост безработицы среди иностранцев, проживающих в стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.
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Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2020 года в Южной Корее на постоянной основе проживают 1,33 млн иностранцев в возрасте от 15 лет и старше, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди них экономически активным населением являются 917 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем в мае 2019 года.
Число трудоустроенных иностранных граждан в стране сократилось на 15 тыс. человек, до 848 тыс. человек. Уровень занятости сократился на 1,6%, до 63,7%, что является самым низким показателем с начала сбора статистики.
Уровень безработицы, напротив, вырос на 2,1%, до 19 тыс. человек, что также является рекордным показателем.
Эксперты отмечают, что на сокращение показателей во многом оказала влияние пандемия коронавируса.