Москва, , 15:19 — REGNUM Тот рост российской экономики, который будет в 2021 году, не компенсирует того падения, которое она пережила в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика России вернётся к восстановлению весной 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Если весной мы не увидим картину «Девятый вал коронавируса», то переход к устойчивому восстановлению российской экономики более чем вероятен. Но планируемые темпы восстановления немного недостаточно амбициозные, особенно на фоне ожидаемого мирового роста и роста ВВП наших основных партнеров. Рост ВВП в России на 3−3,5% в 2021 году не компенсирует пускай и меньшего, чем ожидалось, падения ВВП в 2020 году, а по итогам года падение будет в районе 4%, хотя объемы госрасходов резко выросли к концу года, что вполне может сократить цифру падения и до 3,5%», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что устойчивое возобновление восстановительного роста произойдёт весной следующего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина назвала сроки возобновления «восстановительного роста» в России