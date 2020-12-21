Москва, , 15:06 — REGNUM Девальвация рубля остается главным проинфляционным риском 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в 2021 году будет около 4%.

«Запуск печатного станка ЦБ РФ может стать как спасательным кругом для экономики, так и фактором разгона инфляции, так как мы в российской истории знаем случаи рукотворной девальвации с похожим механизмом его формирования, — сказал Ордов. — Экономический спад на фоне роста денежного предложения может вызвать рост инфляции, что станет лишь очередным доказательством нахождения не только российской, а всей мировой экономики в «ловушке ликвидности».

Как пояснил Ордов, разница лишь в том, что мировые резервные валюты позволяют странам-эмитентам выживать за счет долга, а вот наращивание внутреннего российского долга было полезным в период кризиса, но посткризисное отрезвление может запросто вызвать «инфляционное похмелье».

«Но пока коронавирус пугает новыми штаммами, гораздо страшней и вероятней выглядит дефляция. А главным проинфляционным риском 2021 года и наиболее негативным по воздействию на среднестатистического жителя РФ остается, как мне кажется, девальвация рубля. Состояние финансов наших крупнейших экспортеров вызывает опасения, а курс рубля остается разменной монетой в балансе их интересов», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о росте инфляции в 2021 году.

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