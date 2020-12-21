Москва, , 14:04 — REGNUM Закредитованность оборонно-промышленного комплекса — это вечная тема российской экономики. При том, что значительную часть выручки отрасли дают гособоронзаказ и поставки по экспортным контрактам, долги продолжают расти и перспективы их закрытия представляются туманными, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Конечно, значение ОПК как с позиции обеспечения обороноспособности страны, так и с точки зрения колоссальной социальной нагрузки не поддается чисто рыночной оценке. В принципе, более половины предприятий отрасли вполне справляются с текущей долговой нагрузкой, на данный момент отрасль вполне эффективна.

Будучи крайне капиталоемким сектором экономики, ОПК не может существовать вне кредитной оболочки и уровень заимствований вполне соответствует масштабам отрасли.

Другое дело, что избавиться от накопленного долгового балласта в рамках обычных рыночных механизмов не представляется возможным.

Упорядочение расчетов с бюджетом и экспортным операциям — необходимая, но недостаточная составляющая обеспечения нормального функционирования отрасли.

Прямое списание долгов банками, которое практиковалось последнее время, вряд ли можно рассматривать как единственно возможный путь решения проблемы. Несмотря на общую устойчивость банковского сектора — это серьезный удар по его эффективности.

Поэтому разумнее выглядит регулярная реструктуризация кредитов, при условии обеспечения их текущего обслуживания и мягкого графика частичного погашения.

Это осуществимо как на основе упорядочения расчетов с контрагентами различного уровня, так и на базе докапитализации наиболее проблемных предприятий.

Причем, участие в капиталах организаций вовсе не обязательно «вешать» на бюджет. Целесообразнее было бы снять часть ограничений на участие иностранных инвесторов по аналогии с недавним законопроектом о снятии части согласований на участие иностранцев в предприятиях, имеющих косвенное или опосредованное отношение к стратегически ориентированным секторам экономики.

Крайне важно не допустить банкротства даже части предприятий, которые встроены в систему отлаженного механизма оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение текущего обслуживания долгов, при соблюдении заемщиками графиков погашения процентов и части займов, на основе упорядочения системы расчетов и докапитализации слабых звеньев, обеспечит бесперебойную работу отрасли, даже при сохранении значительной долговой нагрузки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем кредитов оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) за полгода 2020 года вырос на 1 трлн рублей.

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