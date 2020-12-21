Москва, , 03:28 — REGNUM Судья арбитража Москвы Виктория Крикунова частично удовлетворила требование Минобороны России к крупному холдингу в сфере информационных технологий — АО «Техносервъ А/С», которое ранее связывали с братьями-банкирами Ананьевыми. Требование истца судом было снижено почти в десять раз, и с ответчика взыскано вместо 341,9 млн рублей всего 32,6 млн рублей. Вердикт суда стороны могут в течение месяца обжаловать в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Сумма иска составляла 341,912 млн рублей, но суд решил взыскать в пользу министерства только «неустойку в размере 32 627 326 рублей 4 копеек», отказав «в удовлетворении остальной части заявленных требований». С ответчика также в доход государства взыскана госпошлина — 186 137 рублей.

Напомним, претензии к компании, которую до 2018 году связывали с Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (на сегодня — фигуранты уголовного дела), были поданы ещё в августе 2020 года. Ответчик, по открытым данным, выполнял порядка 700 государственных контрактов для Минобороны РФ на общую сумму почти 36 млрд рублей.