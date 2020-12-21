Пекин, , 02:40 — REGNUM Совет по продвижению международной торговли Китая запустил более 300 онлайн-ярмарок в сфере торговли с целью помощь восстановить внешнюю торговлю после пандемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Совет также организовал почти 1000 обучающих онлайн-сессий для около 900 тыс. человек для того, чтобы помощь бизнесу принять участие в совместном строительстве «Нового шелкового пути», заявил представитель совета Фэн Яосян.

По его словам, 20 декабря в городе Шэньчжэнь, расположенном в южно-китайской провинции Гуандун, состоялся форум, призванный побудить Листинговые компании Китая принять участие в совместном строительстве «Нового шелкового пути».

Совет также заявил, что Китай запустил новую онлайн-платформу для облегчения инвестиций в страну. Зарубежные инвесторы могут получить лучшее представление о бизнес-климате Китая, инвестиционной политике и конкретной проектной информации через специальный вебсайт.