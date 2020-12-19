Любляна, , 07:14 — REGNUM Решение Хорватии и Италии объявить свои исключительные экономические пояса в Адриатическом море отрицательно не повлияют на доступность Адриатики для словенских рыбаков или словенского порта Копер, заявил 18 декабря министр иностранных дел Словении Анже Логар. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Главы МИД Словении, Хорватии и Италии соберутся 18 декабря в Триесте и, как ожидается, подпишут заявление о провозглашении экономических поясов и защите Адриатики, чей текст все еще согласовывается.

«Словения будет стремиться к достижению своих целей на встрече, и заявление будет принято, если не будет противоречить нашим стратегическим интересам», — подчеркнул Логар на пресс-конференции в Любляне.

Напомним, министры иностранных дел Хорватии и Италии Гордан Грлич-Радман и Луиджи Ди Майо в Загребе 30 ноября обсудили инициативу формирования «исключительных экономических поясов» по обе стороны Адриатики, подтвердив согласование деятельности в этом направлении и готовность «начать переговоры о разграничении». Хорватия еще в 2003 году взяла на себя охрану экологического рыболовного пояса Адриатики, на основании которого, наряду с морским дном Хорватии, оно пользуется всеми правами исключительного экономического пояса (за исключением права на строительство искусственных островов и права на производство энергии с использованием моря, морских течений и ветров), в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.