Москва, , 17:08 — REGNUM В 2021 году экономику России не ждет никакого роста — ни в 2,2%, ни в 2,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,2% до 2,3%.

«К таким прогнозам стоит отнестись критически. У нас нет никакого развития экономики, а есть падение ВВП. Минус 3,6%. Об этом официально сказал президент. Реальная инфляция составляет не 5%, а существенно больше — ближе к 10%. На фоне такой инфляции даже минимальное падение экономики выглядит катастрофически, — сказал Тарасов. — Это ножницы. С одной стороны, у нас уменьшается количество товаров и услуг, производимых и потребляемых, а с другой стороны, затрудняется доступ к их оставшейся части для большинства населения. У нас все очень плохо. Как было плохо, так и остается. Низкие цены на нефть и прогноз по ценам нефти. Увидеть нефть по цене ниже 30 долларов за баррель в следующем году совсем не сложно».

Как полагает Тарасов, из мировой рецессии, из мирового кризиса, который был и до пандемии, Россия будет выходить очень долго и очень медленно.

«Богатые богатеют, а бедные беднеют. А это значит, что богатые страны будут выходить из кризиса быстрее нас. А мы будем плестись в хвосте. Поэтому никакого роста в 2021 году ни 2,2%, ни 2,3% ожидать нельзя. Бессмысленно! Это очковтирательство, — возмутился Тарасов. — Что качественно изменится в нашей экономике? Мы перестанем продавать нефть, а начнем продавать сотовые телефоны? Нет. Мы начнем продавать автомобили вместо леса и металла? Тоже нет. Если наша экономика не будет качественно перестроена, то и качественных изменений с положительной динамикой мы не увидим. Население будет беднеть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если ситуацию с пандемией удастся стабилизировать, то вслед за этим можно ждать подъема как мировой экономики, так и российской, хотя, скорее всего, это случится не раньше конца 2021 года.

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