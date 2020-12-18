Москва, , 17:00 — REGNUM Из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса, доходы многих российских граждан сократились и, как следствие, ухудшилось качество обслуживания кредитов, и часть из них перешла в разряд проблемных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Это вынудило большинство банков пересмотреть свои подходы к выдаче потребительских кредитов и сделать их более консервативными, то есть повысить требования к потенциальным заемщикам, — сказал Марков. — Кроме того, сокращение реальных доходов граждан ухудшило показатель их долговой нагрузки, который должен учитываться при выдаче гражданам новых займов и кредитов. Поэтому некоторые граждане перестали соответствовать возросшим требованиям банков по кредитам».

Кроме того, как пояснил экономист, некоторые граждане стали реже обращаться за кредитами из-за неуверенности в том, что они смогут их погасить.

«Все эти факторы привели к тому, что количество выданных за 11 месяцев текущего года потребительских кредитов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал Марков. — Снижение выдачи потребительских кредитов не могло не отразиться и на потребительской активности. Она также снизилась, но не столь существенно, как потребительское кредитование. Поддержанию потребительской активности способствовали пособия на детей и другие социальные выплаты со стороны государства, а также возможность получить определенные кредиты на льготных условиях за счет их субсидирования со стороны государства».

Как полагает Марков, в 2021 году вряд ли стоит ожидать значительного роста объемов потребительского кредитования, так как причины, вызвавшие его сокращение в 2020 году, продолжают сохраняться и влиять на экономику РФ и ее граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в первой половине 2021 года в России не будет расти количество выдаваемых потребительских кредитов.

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