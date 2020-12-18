Москва, , 16:39 — REGNUM Снижение ликвидности банковского сектора России может негативно сказываться на возможности банков поддерживать кредитование экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что дефицит ликвидности российских банков составил больше 72 млрд рублей.

«Профицит ликвидности у российских банков наблюдался с 2017 года и планомерно снижался из-за пандемии в 2020 году и ее последствий — роста государственного долга и дефицита бюджета, — сказала Степанова. — И сейчас мы наблюдаем дефицит ликвидности. С одной стороны, можно считать это кратковременным снижением ликвидности российского банковского сектора, с другой стороны, при затяжном развитии экономического кризиса и роста дефицита бюджета мы можем войти в длительный период ограниченной ликвидности».

Как полагает Степанова, снижение ликвидности банков может негативно сказываться на возможности банковского сектора поддерживать кредитование экономики. Особенно остро стоит вопрос в случае снижения нормативов ликвидности у системно значимых кредитных организаций.

«Однако, скорее всего, устойчивого структурного дефицита ликвидности в 2021 году мы не увидим, — полагает Степанова. — Банк России в случае необходимости сможет поддержать ликвидность банков. Периодически в 2021 году мы можем наблюдать дисбаланс распределения ликвидности, но денежные власти не допустят ее хронического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что в настоящее время дефицит ликвидности российского банковского сектора не настолько велик, чтобы власти РФ как-то реагировали на это.

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