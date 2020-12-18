Москва, , 16:12 — REGNUM В первой половине 2021 года в России не будет расти количество выдаваемых потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал новость о том, что в России с января по ноябрь 2020 года банки выдали почти на 26% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2019 года.

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«На фоне пандемии население стало вести более замкнутый и малоподвижный образ жизни, — сказал Юденков. — Это означает, что потребность в новой зимней одежде, автомобилях и других покупках снизилась. Нет больших затрат и на путешествия за рубеж. Потребительские кредиты тесно связаны именно с такими покупками. Нет спроса на товар — нет спроса на кредит для покупки товара. Если ограничения и самоизоляция продолжатся, то количество выданных населению потребительских кредитов не вырастет все по той же причине снижения спроса на покупку товаров. И в первой половине следующего года ожидать роста также не имеет смысла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ вакцинация от коронавируса даст положительную эпидемиологическую статистику, то количество выдаваемых потребительских кредитов может снова начать расти.

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