Москва, , 16:03 — REGNUM Если ситуацию с пандемией удастся стабилизировать, то вслед за этим можно ждать подъема как мировой экономики, так и российской, хотя, скорее всего, это случится не раньше конца 2021 года. Об этом 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, согласно которому рост ВВП РФ в 2021 году составит около 2,3%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«В целом прогноз роста российской экономики на 2021 год в 2,3% выглядит адекватным, — сказал Моисеев. — В текущих сложных условиях сложно ожидать бурного восстановления. В пользу данного прогноза говорят как замедлившийся рост розничных продаж и промышленного производства, стабилизировавшийся на достаточно высоком уровне показатель безработицы, так и низкие цены на энергоносители».

Как полагает доцент, скорее всего, экономике России в 2021 году удастся избежать рецессии при отсутствии непредвиденных глобальных шоков, но говорить о каком-то прорыве пока рано.

«В случае если удастся стабилизировать ситуацию с развивающейся пандемией за счет тотальной вакцинации и страны откроют границы, можно ожидать стремительный подъем как мировой экономики, так и российской. Но произойдет это, вероятнее всего, не раньше конца 2021 года», — добавил Моисеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост ВВП России в 2021 году может составить около 2,5% или даже 2,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Печатный станок и вакцина: названы два главных для экономики РФ фактора

Читайте развитие сюжета: «Очковтирательство!» — эксперт о прогнозах роста ВВП РФ в 2021 году