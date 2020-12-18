Москва, , 15:34 — REGNUM Процент одобрения по потребительским кредитам в РФ не превышает 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ больше чем на 26% упало количество выданных потребительских кредитов.

«Усиление спада выдачи потребительских кредитов в ноябре объясняется двумя взаимодополняющими тенденциями, — сказал Чередниченко. — С одной стороны, снижение спроса населения на новые покупки на фоне продолжающейся неопределенности. Ведь позитивный информационный фон о разработке вакцины пока идет вразрез с количеством новых заболевших. Цифра ежедневного прироста находится в районе 29 000 человек. При этом весь отложенный спрос локдауна, в том числе и на новые кредиты, был отработан до октября этого года. С другой стороны, кредитная политика банков учитывает возможные риски потери работы заемщиков, и процент одобрения по потребительским кредитам не превышает 40%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что российские банки видят, что доходы населения снижаются и перспектив их роста пока не просматривается, и поэтому проводят аккуратную политику и стараются снизить количество выдаваемых потребительских кредитов.

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