Москва, , 15:26 — REGNUM В российской экономике услились проинфляционные тенденции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Конечно, само по себе ускорение текущей инфляции не должно быть значимым фактором для денежно-кредитной политики. Но есть признаки того, что проинфляционные тенденции могут стать более устойчивыми, на что указывает существенный рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — заявила Набиуллина.

Повышение инфляционных ожиданий может породить вторичные эффекты, указала она.

«Это второй фактор, который мы учитываем. Есть признаки того, что вторичные эффекты уже начали проявляться», — подчеркнула председатель Банка России.

«С чем они связаны? С тем, что заметный рост цен на отдельные часто покупаемые товары, даже если этот рост вызван разовыми факторами, приводит к тому, что люди начинают ожидать повышение цен по широкому кругу товаров и услуг. Это, в свою очередь, формирует готовность платить больше, подталкивая цены вверх», — указала она.

По её словам, это «то, что происходит уже сейчас».