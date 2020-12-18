Москва, , 15:10 — REGNUM В последние месяцы 2020 года в российской экономики усилились факторы, способствующие росту инфляции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Если наш взгляд на экономическую ситуацию существенно не изменился с октябрьского заседания Совета директоров, то по инфляции мы видим противоречивую картину», — заявила Набиуллина.

«Баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов и рисков уже не представляется Совету директоров столь однозначно смещённым в сторону дезинфляционных, как мы оценивали ранее», — указала она.

Отметим, что 18 декабря Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%.