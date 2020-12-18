Москва, , 12:25 — REGNUM Тенденция к росту безработицы в России, особенно среди молодежи, крайне негативно влияет на экономику и рост социальной напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт МГО «ОПОРА России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Это не чисто российская, а мировая проблема. Сохранение доходов населения становится базовым требованием для выхода из сложной экономической ситуации.

В связи с этим чрезвычайно важной мерой является снижение взносов на фонд оплаты труда для малого бизнеса.

Принципиально важным является то, что эта мера государственной поддержки является не временной, на период пандемии, а системной.

Это дает возможность самому мобильному работодателю — малому бизнесу — сохранять и создавать рабочие места», — высказал свое мнение эксперт.

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