Москва, , 17:29 — REGNUM Законопроект, направленный повышение устойчивости финансовой системы и доступности инвестиционных ресурсов для обеспечения роста национальной экономики, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Прежде всего, для стимулирования национального развития Дальнего Востока и Сибири предлагается ввести нормы, обязывающие банки с государственным участием выдавать льготные кредиты тем компаниям, которые намерены развивать любые виды реального производства на этих территориях.

Для поддержки стабильной работы кредитных организаций предлагается поэтапно внедрить безотзывные вклады, когда клиент имеет право расторгнуть договор не по первому требованию, а с предварительным уведомлением, обычно за три месяца до отзыва вклада.

Для обеспечения дедолларизации экономики страны предлагается распространить системы страхования только на рублевые вклады в российских банках. Сейчас страхуются вклады в размере 1,4 млн рублей.

Также законопроектом предлагается статья, которой восстанавливается обязанность продажи 10% валютной выручки в целях защиты финансовой системы страны.

Кроме того, для обеспечения финансирования приоритетных проектов с длинными сроками реализации экспертами в кредитно-финансовой сфере предлагается расширить объемы эмиссии долгосрочных государственных облигаций.