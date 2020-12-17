Москва, , 13:56 — REGNUM В России уже действует план восстановления экономики, он включает три этапа и почти 500 программ в рамках 30 ключевых направлений, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«До июня 2021 года экономика России должна выйти на уверенную траекторию роста. Ведущие аналитики и экономисты, профильные регуляторы считают, что по итогам первого квартала в новом году страна начнет выходить из рецессии.

Ключевые задачи на сегодняшний день — сократить безработицу до отметки ниже 5%. Стоит задача повышения доходов населения. Без привязки реализации этих задач к национальным проектам здесь никак нельзя.

Сегодня стоит усиленно инвестировать в сельское хозяйство, отрасли с высокой добавленной стоимостью. Важно как раз развивать инфраструктурные проекты, причем не только в Москве, но и в отдаленных регионах.

На фоне растущих цен на энергоресурсы амбициозные задачи по росту экономики России кажутся вполне реалистичными.

Рецессия с высокой вероятностью будет нивелирована, а российская экономика по итогам 2020 года потеряет около 4,5%-5% максимум. Потери соседей в ЕС и СНГ намного выше», — считает эксперт.

Читайте также: Путин назвал положительные результаты экономики России в 2020 году