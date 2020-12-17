Саратов, , 10:43 — REGNUM Система здравоохранения Саратовской области продолжает противостоять пандемии на протяжении нескольких месяцев. В 2021 году в регионе запланирована реализация программы модернизации первичного звена, в том числе — оснащение высокотехнологичным оборудованием. Об этом 17 декабря сообщил губернатор Валерий Радаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По его словам, на следующий год объем федерального финансирования на эти цели составит порядка 1,8 млрд рублей. Особая ответственность за реализацию намеченных задач ложится на глав районов. «Это касается готовности стройплощадок, их оснащения коммуникациями. И эффективного использования инструментов закрепления кадров», — добавил губернатор. Кроме этого, полноценное исполнение программы включает в себя информирование населения о преобразованиях в каждом медицинском учреждении.

ИА REGNUM напоминает, жителям Саратовской области за 11 месяцев текущего года оказано медицинской помощи на общую сумму в 26,5 млрд рублей, что на 5% больше прошлогоднего аналогичного периода.

Читайте также: На лечение от COVID-19 жителей Саратовской области потратили 3 млрд рублей