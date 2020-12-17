Шанхай, Китай, , 09:59 — REGNUM Инвестиционный российский проект получит поддержку банка развития БРИКС. Об этом сообщается на сайте финансовой организации 17 декабря.

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Уточняется, что проект оказался в числе пяти проектов, одобренных советом директоров Нового банка развития БРИКС на общую сумму $2,7 млрд. Решение было принято 15 декабря в ходе очередного заседания, прошедшего в виртуальном формате. Сюда вошли также три проекта в Бразилии и один в ЮАР.

Так, согласно решению совета директоров, публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) будет предоставлен кредит в размере $300 млн для реализации проекта расширения сотовой сети и облачных сервисов в России.

«Кредит будет направлен на финансирование части программы капитальных вложений компании по расширению её сотовой сети и развертыванию инфраструктуры облачных сервисов в России», — говорится в сообщении на сайте банка.

В межсессионный период Совет директоров также одобрил два экстренных кредита по программе COVID-19 в размере 1 миллиарда долларов США соответственно Федеративной Республике Бразилия и Республике Индия.

Кроме того Совет директоров НБР БРИКС одобрил предоставление Бразилии и Индии двух экстренных кредитов по программе экстренной помощи странам — членам банка в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 в размере $1 млрд каждый.

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