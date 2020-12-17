Магадан, Магаданская область, , 07:53 — REGNUM Магаданское УФАС в ходе мониторинга оптово-отпускных цен в отношении продуктов питания установило рост цен на некоторые виды продуктов питания за прошедший ноябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Проверяли цены на говядину, свинину, тушки кур, рыбу мороженую, масло сливочное, молоко, картофель, гречку, капусту, лук репчатый, морковь и яблоки.

По итогам проверки в Магадане отмечается снижение средних оптово-отпускных цен: на тушки кур — в среднем 2,5%, рыбу мороженную — в среднем 7,7%, масло сливочное, весовое — 1,0%, лук репчатый — в среднем 6,3%.

При этом рост цен зафиксирован на: говядину — 7,2%, молоко питьевое — в среднем 2,2%, картофель — 18,2%, морковь — 22,5%, яблоки — 5,4%, гречку весовую — 17,1%.

По словам специалистов, изменение цен в обоих случаях связано с ценами поставщиков.

«В отношении остальных продуктов питания изменений не произошло», — добавили в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 1,1% и на 5,5% с начала года. Статистику ухудшило подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года.