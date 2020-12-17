Москва, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Росавиации к подрядчику — непубличному акционерному обществу «Ирмаст-Холдинг», взыскав с него многомиллионную неустойку по госконтракту на реконструкцию аэропортового комплекса в Саранске. Сумма требования была снижена судом с 53,8 млн рублей до 13,4 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Компания-ответчик является крупным подрядчиком в сфере реконструкции аэродромов России и стран СНГ. В основе иска Росавиации лежал государственный контракт от 2016 года на второй этап реконструкции аэропорта Саранска.

«Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ», — отмечалось в материалах дела.

Истец уточнил, что «в срок, предусмотренный контрактом, работы в полном объёме не выполнены», а фактически завершены 28 сентября 2018 года, что и стало основанием для обращения в суд с требованием о взыскании неустойки. Росавиация насчитала пени на 53 813 445,6 рубля, но ответчик заявил о применении к неустойке «за период с 26.12.2016 по 16.10.2017 года срока исковой давности». Также подрядчик уточнил, что «многократно обращался к истцу по вопросам необходимости корректировки проектной документации».

В итоге суд взыскал в пользу Росавиации неустойку в размере 13 453 361 рубля 40 копеек.