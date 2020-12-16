Подгорица, , 23:08 — REGNUM Министерство финансов Черногории представило полную документацию по облигациям на 750 миллионов евро всем парламентским фракциям.

В отчете, среди прочего, говорится, что из-за большого интереса инвесторов, чье предложение о покупке государственных облигаций достигло 2,8 миллиарда евро, процентная ставка от первоначальной с 3,37 процента снизилась до 2,875 процента.

Проценты будут выплачиваться 16 декабря, с 2021 года до срока погашения облигаций — 2027 года.