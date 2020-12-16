Милан, Италия, , 22:10 — REGNUM ВВП Италии вернется к докризисному уровню не ранее 2023 года, с таким заявлением выступил в среду, 16 декабря, глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Для того, чтобы вернуться к уровню, который был до предыдущего экономического кризиса (к показателям 2007 года), понадобится и того больше времени, полагает он.

Есть основания считать, что экономику Италии в ближайшие 20 лет ждет «застой», отметил также Виско.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.