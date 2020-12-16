Москва, , 15:15 — REGNUM Биткойн практически не выполняет функций денег на территории Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор Школы финансов ВШЭ Александр Абрамов. Так он прокомментировал новость о том, что среди жителей РФ почти на 40% упал интерес к биткойнам.

«За прошедшие год-два биткойн стал популярным вложением среди части квалифицированных инвесторов, — сказал Абрамов. — Несмотря на то, что природа стоимости биткойна остается нераскрытой даже на научном уровне, в инвестиционном сообществе к нему сложилось более терпимое отношение. Однако для большинства частных лиц и нефинансовых компаний биткойн остается экзотикой, вероятно, по двум ключевым причинам. Биткойн практически не выполняет функций денег на территории Российской Федерации».

Как подчеркнул профессор, несмотря на отдельные исключения, биткойн на внутреннем финансовом рынке так и не стал тем финансовым активом, с которым работают классические финансовые посредники, банки и биржи, взаимодействующие с разными категориями инвесторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамов объяснил, почему в РФ падает интерес к данному виду криптовалюты.

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