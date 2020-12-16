Москва, , 14:32 — REGNUM Сокращение числа мигрантов в России вызвано не только ограничениями на въезд иностранных граждан из-за пандемических ограничений, но, в наибольшей степени — ухудшением ситуации в экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Как известно, наиболее жесткие ограничения по работе сферы торговли и услуг в первую волну заболеваний затронули крупнейшие города страны, где было сосредоточено наибольшее число трудовых мигрантов.

Соответственно, оставшись без источника средств к существованию, многие предпочли вернуться на Родину, особенно в свете того, что расходы на эвакуацию отчасти взяли на себя государственные структуры. Дома у них есть возможность хотя бы кормиться подсобным хозяйством.

Для российской экономики отток мигрантов играет двоякую роль. С одной стороны, несколько снизившееся давление на рынок труда смягчает социальную ситуацию.

С другой стороны, уехали более 5 миллионов потребителей — сократился рынок продовольствия, транспортных услуг, аренды жилья.

Несмотря на перспективы прекращения пандемических ограничений в свете начатой вакцинации, вряд ли стоит ожидать скорого восстановления численности трудовых мигрантов.

Экономика преобразуется, многие бизнесы, в частности, офлайн-торговля, сектор услуг, общепит уже не восстановятся в прежнем объеме, во всяком случае, в ближайшее время», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ с января по ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вдвое меньше поставило на миграционный учет иностранных граждан.

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