Москва, , 14:20 — REGNUM Динамика и направление миграционных потоков, безусловно, оказывают значительное влияние на экономику любой страны, в том числе и России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Миграция вызывает рост больших городов, способствует развитию промышленности, транспорта, торговли, строительства. Влияние миграции на развитие общества многоаспектно.

Что касается экономики, то условно «положительных» фактов больше, чем условно «отрицательных»: мигранты участвуют в формировании внутреннего потребления, производстве ВВП, менее требовательны к социальному пакету, чем граждане страны и др.

Но «не претендую на социальный пакет» со стороны мигранта моментально перекладывается на гражданина страны (а потом и государство), который должен получить этот соцпакет в случае своей неконкурентоспособности на рынке труда, в том числе в случае отказа от работы из-за чрезмерно низкой заработной платы.

Понятно, что главная причина миграции — экономические условия. Коронавирусная эпидемия ухудшила положение трудовых мигрантов во всех странах мира, Россия не стала исключением.

Наиболее пострадали хуже оплачиваемые, самые социально уязвимые группы мигрантов с неурегулированным правовым статусом — не имеющие никаких действительных документов на пребывание/проживание и/или занятие трудовой деятельностью в России — и неформально занятые, то есть те, чьи трудовые отношения основывались на устных соглашениях.

Сформировался дефицит рабочих рук в видах экономической деятельности, в которых доля расходов на труд максимальна и где труд мигрантов особенно заметен: низкой и средней квалификации в строительстве, торговле, транспорте и складском хозяйстве, а также средней и высокой квалификации — в сферах помощи в домашних хозяйствах, персональных услугах — видах.

Многие ошибочно предполагают, что подобный дефицит резко повысит уровень оплаты труда и это вызовет инфляцию издержек. Но корреляции такой нет: низкий уровень заработной платы в принимающих странах либо не увеличивается, либо незначительно меняется в краткосрочной перспективе в ответ на снижение количества иммигрантов.

Недостаток иностранной рабочей силы может осложнить процесс экономического восстановления. Постковидная российская экономика нуждается в мигрантах так же, как и в недавнем прошлом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России с января по ноябрь 2020 года поставило на миграционный учёт вдвое меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде 2019 года.

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