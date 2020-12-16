Москва, , 12:29 — REGNUM Качество икры, продаваемой в России, улучшилось. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«Ситуация с красной икрой существенно улучшилась. Джус — это сок, который еще несколько лет назад составлял значимую часть многих продуктов. Сейчас количество этого джуса действительно снижается», — сказал Протасов.

По его словам, улучшается ситуация и с качеством рыбы. В качестве примера специалист привёл результаты исследований сёмги и форели, которые продемонстрировали, что «проблемы подмены уже нет».

При этом Протасов признал, что по-прежнему существуют проблемы истечения срока годности для рыбы и её недовеса.