Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск к исполнителю ряда государственных дорожных контрактов — ООО «АвтоДорСтрой-НН». Исковое заявление пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Гифтек Рефлекшен» из Санкт-Петербурга поступил 14 декабря 2020 года. Вменяемая ответчику сумма долга составляет 1 308 257,28 рубля.

В декабре 2019 года компания «Гифтек Рефлекшен» выиграла иск о взыскании с нижегородского общества более 1,2 млн рублей задолженности по договору поставки товара. Также в феврале 2020 года было взыскано 328 тыс. рублей неустойки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «АвтоДорСтрой-НН» учреждено в мае 2017 года для строительства автодорог. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцы — Валод Петросян и Андрей Лисаневич.

По открытым данным, компания-ответчик была исполнителем как минимум по шести госконтрактам на общую сумму свыше 18 млн рублей.