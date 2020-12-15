Москва, , 10:32 — REGNUM Нефть слегка подорожала на торгах 14 декабря, обосновавшись над уровнем $50 за баррель. На попытках снижения к отметке $49 Brent встретила покупателей, и это благоприятный технический сигнал. Однако потенциал роста тоже носит ограниченный характер, что подтверждает утренняя просадка котировок 15 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«По большому счету снижение цен на вчерашней сессии выглядело бы логичнее, учитывая наличие негативных факторов. Во-первых, ОПЕК снова понизила свои прогнозы мирового спроса на 2020−2021 гг., причем уже в третий раз с сентября.

В своем решении организация сослалась на непрекращающуюся вторую волну пандемии в Европе и США. Так, в уходящем году спад спроса окажется на 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем предполагалось в прошлом месяце, а в 2021-м — на 360 тыс. баррелей больше предыдущей оценки.

Во-вторых, Иран сообщил о планах нарастить добычу вдвое, до 4,5 млн баррелей в день в следующем календарном году, который начнется ближе к концу марта.

В своих прогнозах Тегеран опирается на сценарий, при котором новый американский лидер Байден отменит санкции, введенные администрацией Трампа.

В-третьих, настроения инвесторов, как видно по вчерашней динамике индексов Уолл-стрит, снова ухудшились, прежде всего из-за пандемии.

Тем временем технический комитет ОПЕК+ перенес заседание, которое должно состояться на этой неделе, на январь, что привносит на рынок дополнительную неопределенность.

Учитывая все эти факторы и дальнейшее угасание спроса на высокодоходные активы, в краткосрочной перспективе риски для Brent смещены в сторону снижения.

В случае реализации этих рисков котировки могут снова нацелиться на уровень $49, тогда как в центре внимания игроков остается отметка $50», — считает эксперт.

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