Саратов, , 10:35 — REGNUM В Саратовской области транспортная отрасль оказалась в числе тех, кто пострадал во время пандемии коронавируса. Предварительные итоги работы общественного транспорта в регионе подвел минтранс области.

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За 11 месяцев текущего года автомобильным транспортом было перевезено меньше пассажиров, чем за это же время в 2019 году, — более 131,5 млн человек. Правительство области для компенсаций убытков перевозчикам приняло ряд мер: введение налоговых каникул, отсрочка лизинговых платежей, отмена или снижение дорожного сбора, компенсация налоговых отчислений, финансовая помощь в виде дотаций и кредитов. Спад показал также пригородный железнодорожный транспорт. До конца года запланировали перевезти более 2,7 млн человек. В настоящее время этим видом транспорта обслуживают население по 73 маршрутам.

Динамика роста пассажиропотока произошла в аэропорту «Гагарин». С начала года по декабрь через воздушную гавань отправлено свыше 477 тыс. пассажиров. По сравнению с прошлогодним навигационным периодом возросло число пассажиров на речном транспорте. В период с 25 апреля по 26 октября текущего года выполнено 530 круговых рейсов, перевезено более 33 тыс. человек.

Отдельная мера поддержки по госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» предоставлялась автомобилистам, желающим переоборудовать свою машина под газомоторное топливо. Их оказалось около 300 человек. На эти цели выделили более 14,5 млн рублей. В 2019 году на газомоторное топливо перевели только общественный транспорт — 15 автобусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове планируют строительство скоростных трамвайных путей. Намечено модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона, а также сократить время оборотного рейса до 50 минут, что позволит увеличить пассажиропоток с 8,3 млн до 25 млн человек в год.

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