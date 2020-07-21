Саратов, , 15:22 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею создания в Саратове скоростной трамвайной линии. Соответствующая информация появилась в аккаунте сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в социальных сетях.

Сообщается, что строительство скоростных трамвайных линий планируется в Саратове и Волгограде. Данный вид транспорта является одним из популярных в этих городах, но состояние трамвайных путей и подвижного состава неудовлетворительное. Для реализации проекта «Скоростной трамвай» в Саратове необходимо 6,4 млрд рублей, в Волгограде — 2,2 млрд рублей.

В столице Саратовской области на эти средства планируют модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона, а также сократить время оборотного рейса до 50 минут, что позволит увеличить пассажиропоток с 8,3 млн до 25 млн человек в год, говорится в письме на имя премьер-министра.

В 2020 году Саратову на реализацию первого этапа проекта по поручению Мишустина выделят 330 млн рублей и 300 млн рублей — для Волгоградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ближайшее время в бюджет Саратовской области поступит 1 млрд рублей.

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