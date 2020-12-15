Пекин, , 04:31 — REGNUM Потребительские жалобы против китайского банковского сектора выросли в количестве на 26,5% в квартальном исчислении за период с июля по сентябрь текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 85 097 жалоб поступило в Китайскую комиссию по регулированию банковского и страхового сектора, а также в местные бюро. Количество случаев жалоб, связанных с кредитными картами, выросло на 43,5% в квартальном исчислении до 48 406 случаев в третьем квартале.

В то же время, случаи, связанные с персональными займами, выросли количественно на 33,5% в квартальном исчислении до 20 219 случаев. Количество жалоб против продуктов управления капиталом упало на 59,1% в квартальном исчислении до 4337, что занимает 5,1% от общего их количества.

Количество потребительских жалоб против крупных государственных коммерческих банков достигло 27 278, что на 16,1% больше в квартальном исчислении.