Милан, Италия, , 22:14 — REGNUM 52% граждан Италии считают, что правительство страны не должно прибегать к помощи ЕС в рамках так называемого «механизма европейской стабильности», таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 14 декабря.

Остальные респонденты, за исключением 4% неопределившихся, считают, что ответ на заданный вопрос зависит от того, каким будет упомянутый «механизм» — прежним или, как планируется, видоизмененным.

Ранее намерение правительства Италии использовать эту программу критиковали и в оппозиции, там считают, что это загонит страны в многолетнюю кредитную кабалу. Окончательного решения в правительстве еще не принято.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.