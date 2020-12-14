Москва, , 16:58 — REGNUM Цены на продовольствие в России растут, так как это происходит по всему миру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ хотят регулировать цены на социально-значимые товары, если их цена изменилась сильнее, чем на 10% в течение месяца.

«Цены на продовольствие в РФ растут, так как цены на продовольствие растут по всему миру, — сказал Зубец. — У нас весной этого года был спад цен на продовольствие просто потому, что произошло затоваривание рынков из-за закрытия границ. И экспортеры не смогли продать свою продукцию. Это коснулось и РФ, которая является крупным экспортером пшеницы, а также продает много сахара и подсолнечного масла. И если мы возьмем длинные тренды, например цены на сахар, то увидим, что сегодня они держатся на том уровне, на котором были в 2017 и в 2018 годах».

То есть, как пояснил Зубец, никакого серьезного всплеска цен не случилось.

«Действительно мировые цены на сахар выросли в полтора раза с весны и вышли на тот уровень, который был раньше на протяжении многих лет. Раздувать катастрофу я бы не стал — это классическое колебание рыночных цен», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Минэкономразвития хочет внести такие поправки в российские законы, которые позволят правительству регулировать цены на социально значимые товары, если оные изменились более чем на 10% в течение месяца.

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