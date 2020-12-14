Париж, , 11:43 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что влияние выхода Великобритании на ВВП Франции составит 0,1 процентный пункт. Об этом 14 декабря сообщает France Info.

«Больше всего потеряют от Brexit сами британцы», — заявил министр в ходе интервью, подчеркнув, что торговля Франции и Великобритании не превышает 33 миллиарда долларов, «а это немного по сравнению со всей торговлей Франции со странами по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что провал торговых переговоров с Евросоюзом «очень, очень вероятен».

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