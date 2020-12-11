Тегеран, , 08:27 — REGNUM 10 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранский и афганский народы имеют давние родственные связи в свете братских и добрососедских отношений за последние несколько десятилетий, при этом открытие железнодорожного проекта Хаф Герат призвано расширить дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на совместной церемонии открытия железной дороги Хаф — Герат вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Он отметил, что Иран и Афганистан — это две нации с общей культурой, историей и корнями, причём оба соседа сохранили братские узы на протяжении всей истории отношений.

«Сегодня незабываемый день для иранского и афганского народов», — сказал иранский президент.

Сообщается, что 225-километровая железная дорога Хаф — Герат способна перевозить шесть миллионов тонн грузов и один миллион пассажиров в год. Около 140 из 225 километров железнодорожного проекта были совместно открыты иранским и афганским президентами.