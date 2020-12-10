Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:22 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогноз по снижению ВВП стран еврозоны в 2020 году с прежних 8% до 7,3%. Об этом сообщила на пресс-конференции 10 декабря глава регулятора Кристин Лагард.

При этом ЕЦБ ухудшил оценку роста экономики еврозоны в 2021 году с прежних 5% до 3,9%. Прогноз роста в 2022 году, напротив, улучшен с 3,2% до 4,2%.

Также регулятор впервые дал прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год — ожидается, что показатель вырастет на 2,1%.

Напомним, ранее сегодня совет управляющих ЕЦБ принял решение о сохранении ключевых процентных ставок на прежнем уровне.

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