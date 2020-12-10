Москва, , 13:09 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участникам российско-финляндского телемоста, посвящённого 150-летию железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки и 10-летию запуска скоростного поезда «Аллегро», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что железнодорожная магистраль, проложенная полтора века назад, стала неотъемлемой частью масштабной железнодорожной сети, связавшей Европу и Азию.

«Запуск экспресса «Аллегро» открыл новую главу в истории транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки», — отметил Путин и пожелал работникам железнодорожных служб России и Финляндии успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, из Петербурга в приграничные с Россией территории Финляндии может быть запущено регулярное пассажирское железнодорожное сообщение.

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