Улан-Батор, , 20:28 — REGNUM Второй завод угольных брикетов открыт в Монголии. Об этом 9 декабря сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию монгольских СМИ и пресс-службу мэрии Улан-Батора.

Производственная мощность нового предприятия — 600 тыс. угольных брикетов в год. Строительство заводов осуществлено в рамках государственной программы замещения низкосортного и экологически грязного сырого угля в качестве основного топлива брикетным углем. Благодаря этому в столице Монголии удалось добиться существенного снижения загрязнения воздуха, как минимум на 50%.

В настоящее время углем отапливаются и не подключены к централизованным коммунальным системам около 800 тыс. жителей Улан-Батора.